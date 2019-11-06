ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 6 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
21:25 Граждане Польши смогут въезжать в США без виз с 11 ноября В мире
20:53 Беларусь ограничила ввоз свинины из провинции Республики Корея из-за АЧС Экономика
20:50 Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Франции из-за птичьего гриппа Экономика
20:27 Белорусские компании в первые дни выставки в Шанхае подписали контракты более чем на $150 млн Экономика
20:12 Пилотный проект "Мобильный почтальон" запустили в Оршанском районе Регионы
19:54 Юные хоккеисты из четырех стран поспорят за Кубок Президентского спортивного клуба Спорт
19:44 Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $756,2 млн Общество
19:22 Министерства обороны Беларуси и Великобритании подписали план сотрудничества на 2020 год Общество
19:14 Белорусские предприятия представили продукцию на Food Expo Qazaqstan в Алматы Экономика
18:35 Беларусь ограничивает ввоз овец и коз из Воронежской области из-за оспы Экономика
18:31 Правительство утвердило порядок строительства водозаборных сооружений Экономика
18:08 Беларусь ограничивает поставки скота из региона Швейцарии Экономика
18:07 Обновленное здание суда открыли в Барановичах Регионы
17:58 Беларусь ограничила ввоз птицы из трех регионов России из-за болезни Ньюкасла Экономика
17:46 Правительство предоставит гарантии Беларусбанку по кредитам сахарных заводов Экономика
17:41 Беларусь и Египет активизируют межпарламентские контакты Политика
17:30 Бывший директор Департамента по авиации Минтранса осужден за взятки на 9 лет колонии Происшествия
17:23 Беларусь и Япония подписали три грант-контракта на поставку медоборудования Общество
17:21 Румас: Полоцкий район - промышленный регион с потенциалом дальнейшего роста Регионы
17:13 Вибор Мулич: в Беларуси будет создан Всемирный торговый центр и Национальный выставочный комплекс ЭКСПО Экономика
17:09 Лидский район присоединился к акции "Во славу общей Победы!" Регионы
16:58 Петришенко: общежитие Минского колледжа искусств - вклад в будущее нашей культуры Регионы
16:56 Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля служит духовному и культурному просвещению - Соловей Культура
16:51 В Беларуси предлагается установить скидку для оплачивающих дорожный сбор сразу на год Общество
16:48 Нацбанк ожидает, что в 2020 году рублевые кредиты будут расти быстрее валютных Экономика
16:47 Ключи от новых квартир в Межисетках Могилевского района получили 53 многодетные семьи Регионы
16:37 "Белавиа" увеличивает число рейсов в Санкт-Петербург и Тбилиси Общество
16:33 Румас поручил проработать варианты финансирования капремонта моста в Полоцке Регионы
16:32 Объемы ремонта дорог Минска ежегодно увеличиваются - Сивак Регионы
16:32 Первый в Беларуси консультационный центр ФСЗН открылся в Минске Регионы
Все новости
Все новости
В мире
06 ноября 2019, 21:25

Граждане Польши смогут въезжать в США без виз с 11 ноября

Фото Travels & Code
Фото Travels & Code

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Польши с 11 ноября смогут въезжать в Соединенные Штаты и находиться на территории страны 90 дней без виз. Об этом сообщается в распространенном заявлении и.о. министра внутренней безопасности США Кевина Макэлинэна.

"Включение Польши в программу безвизового въезда является свидетельством особых отношений, которые существуют между нашими двумя странами, а также продолжающейся дружбы и тесного сотрудничества в выполнении наших общих целей в области безопасности", - подчеркнул министр.

Ранее президент США Дональд Трамп официально одобрил включение Польши в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на американской территории без визы в течение 90 дней.-0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
Польша США
Новости рубрики В мире
Фото пресс-центра МВД Таджикистана Боевики ИГ напали на погранзаставу в Таджикистане
Фото Reuters В Иордании мужчина с ножом напал на туристов
Фото из архива Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Коми увеличилось до 11 человек
Фото Globallookpress В Колорадо задержан человек, планировавший теракты в синагоге
Фото из архива Европейские банки готовят собственную платежную систему для замены американских
Али Акбар Салехи. Фото novosti.az Иран с 6 ноября начнет обогащение урана до 5% на объекте в Фордо
Главное
Мухаммед бен Заид аль-Нахайян и Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с наследным принцем Абу-Даби реализацию белорусско-эмиратских договоренностей
Программа строительства типовых бассейнов будет продолжена - Кочанова
Ставка рефинансирования с 20 ноября снижается до 9% годовых
Румас: Полоцкий район - промышленный регион с потенциалом дальнейшего роста
Топ-новости
Лукашенко: память о героических событиях Октябрьской революции укрепляет согласие в обществе
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $9,2 млрд
Вибор Мулич: в Беларуси будет создан Всемирный торговый центр и Национальный выставочный комплекс ЭКСПО
Румас поручил проработать варианты финансирования капремонта моста в Полоцке
Подарок к празднику: в комплексе "Минск Мир" открыт первый паркинг
Восстанавливаем пароль и логин от Интернет-банкинга и разбираемся, как разблокировать свою учетную запись
Пикеты, как и любые мероприятия, должны проводиться строго по закону - Сивак
Туман и дожди прогнозируют 7 ноября в Беларуси
Первый в Беларуси консультационный центр ФСЗН открылся в Минске
Беларусь может стать лидером по производству лыж на постсоветском пространстве - Шейман
Отрубить голову гидре - как в Беларуси борются с наркотиками в интернете
Афиша выходного дня: виртуальная реальность "Лістапада", хоккейные баталии и "Вячоркі" в Озерце
БелАЗ до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млн
Госпогранкомитет на время ноябрьских выходных увеличит число сотрудников в пунктах пропуска
Новые случаи кори за последние недели в Беларуси не регистрировались
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.