Граждане Сербии поддержали на референдуме изменения в Конституции

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Сербии поддержали на прошедшем в воскресенье референдуме изменения в Конституции в области правосудия. Об этом заявил президент республики Александр Вучич в обращении к нации по результатам референдума, сообщает ТАСС.

"На основании 97,02% обработанных бюллетеней "за" проголосовали 60,48% вышедших на голосование граждан, а 39,52% проголосовали "против". Всего проголосовали более 1,8 млн человек, преимущество проголосовавших "за" составило более 400 тыс. человек. Поздравляю граждан Сербии, которые проголосовали за изменения в Конституции. Сербия направила позитивный сигнал миру, верю, что нам удастся в предстоящий период сделать шаги по дальнейшей демократизации и независимости судебной власти", - заявил Александр Вучич.

Сербский лидер отметил, что явка на референдуме составила около 30%. "Для референдума это много, мы ожидали явку в 25%, а явка составила 30%. Подсчет остальных голосов никак не повлияет на результат", - сказал президент. При этом, по его словам, в столице страны Белграде большинство проголосовавших выступили против изменений в Конституции.

По данным наблюдателей, референдум прошел при самой низкой явке с 2014 года.

На референдуме граждане отвечали на вопрос: "Вы за подтверждение акта об изменении Конституции Республики Сербия?" Голосующие должны были ответить на вопрос "да" или "нет".

Изменения, вынесенные на референдум, касаются правосудия, а именно избрания судей и прокуроров. Согласно поправке, судьи больше не будут избираться в Народной скупщине (парламенте), а это будет делать Высокий совет судейства, состоящий из 11 человек - шести судей, избранных другими судьями, четырех юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. В выборах судей больше не будут принимать участие министр юстиции, председатель Верховного кассационного суда, председатель парламентского комитета по правосудию. Отменяется трехлетний испытательный срок для судей.

Государственные прокуроры отныне также будут избираться не парламентом по предложению правительства, а Высоким советом прокуроров. Он будет состоять из 11 человек - пяти общественных прокуроров, четверых членов, избираемых в парламенте квалифицированным большинством (2/3 от всех голосов), а также министра юстиции и верховного прокурора. Кроме того, упраздняется должность заместителей прокуроров.

Референдум прошел в связи с требованиями ЕС к Белграду реформировать правосудие. Взамен Брюссель обещал "лучшие оценки прогресса Сербии в процессе евроинтеграции". Голосование проводилось в соответствии с новым законом, который отменяет обязательный порог явки в 50% при проведении референдума. Таким образом, для принятия инициативы было необходимо простое большинство голосов.-0-