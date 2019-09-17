Гражданин Кыргызстана попытался вывезти из страны рубин стоимостью $500 тыс.

17 сентября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Сотрудники таможенной службы Кыргызстана в международном аэропорту Манас задержали кыргызстанца, пытавшегося провезти в багаже незадекларированный драгоценный минерал - красный корунд (рубин), сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы страны.

"Сотрудниками таможенной службы в аэропорту Манас был задержан багаж гражданина Кыргызстана, в котором был обнаружен незадекларированный в таможенном отношении природный камень красный корунд весом 11,6 кг, его общая стоимость $500 тыс.", - говорится в сообщении.

Материалы дела переданы в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызстана.-0-