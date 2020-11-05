Греческий остров Самос после мощного землетрясения поднялся на 18-25 см

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно предварительным данным, опубликованным греческими учеными, греческий остров Самос поднялся на 18-25 см после того, как произошло мощное землетрясение 30 октября, сообщает издание Greek Reporter.

Группа греческих ученых из Школы геологии и геоэкологии Афинского национального университета имени Каподистрии отправилась на Самос после землетрясения, чтобы оценить влияние, которое оно оказало на топографию острова и состояние его зданий.

Согласно выводам исследователей, высота как в северной, так и в южной частях острова увеличилась на 18-25 см из-за активности тектонических плит, вызвавшей землетрясение. Изменение высоты отчетливо видно на скалах вдоль береговой линии, где показались водоросли, которые раньше находились под водой.

В результате сильнейшего землетрясения силой 7,0 баллов по шкале Рихтера на острове погибли двое подростков, а многие здания были полностью или частично разрушены. Сильные разрушения произошли в близлежащем турецком городе Измир, где погибли по меньшей мере 114 человек, пострадали более 1 тыс. жителей. Эпицентр мощного землетрясения, произошедшего в Греции и Турции, находился в Эгейском море, примерно в 16 км к северу от Самоса. Его сила вызвала серию мини-цунами, поразивших Самос и Измир.-0-