Греческий танкер столкнулся с турецким рыбацким судном

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греческий танкер столкнулся с рыбацким судном под турецким флагом в Средиземном море у берегов Караташа (провинция Адана, Турция). Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

После столкновения около 05.60 по местному времени турецкое судно перевернулось и затонуло. Власти Аданы сообщили, что 4 из 5 человек, находившихся на борту, найдены мертвыми. Поиски еще одного продолжаются.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Известно, что лодка вышла на рыбалку из турецкого Мерсина.

Греческая газета "Прото тема" в свою очередь сообщила, что танкер под греческим флагом, принадлежащий компании "Андриаки", имеет вместимость 165 тыс. т и построен в 2012 году. Экипаж танкера - 27 человек.-0-