Greenpeace: объем электронных отходов в Китае к 2030 году достигнет 27,2 млн т

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем электронных отходов в Китае к 2030 году увеличится до 27,2 млн т при среднегодовом темпе роста в 10,4%. Об этом говорится в прогнозе международной экологической организации Greenpeace, который приводится на сайте Reuters .

Согласно докладу, подготовленному Greenpeace совместно с Китайской ассоциацией электронных технологий, в 2018 году объем электронных отходов в Китае составил 13 млн т, к концу 2020 года ожидается рост до 15,4 млн т. При этом потенциальная стоимость металлов, содержащихся в отработавших смартфонах, ноутбуках и планшетах в Китае в течение 10 лет возрастет более чем вдвое и достигнет примерно $24 млрд, тогда как в 2018 году их суммарная стоимость немногим превысила $9,9 млрд. При подсчетах были учтены лишь такие металлы, как золото, серебро, медь и железо, однако если принимать во внимание и другие дорогостоящие материалы, потенциальная стоимость электронных отходов будет выше.

Отраслевые исследования показывают, что тонна выброшенных мобильных телефонов без аккумуляторов содержит более 270 г золота. Китай, являясь крупнейшим в мире рынком мобильных телефонов, стремится содействовать переработке электронных отходов, чтобы улучшить качество окружающей среды, сократить расходы и ослабить зависимость от импорта иностранных ресурсов.-0-