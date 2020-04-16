Гренландия за два месяца потеряла 600 млрд т льда

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ледяной покров Гренландии за два месяца потерял 600 млрд т, выяснили ученые. Таяние стало таким интенсивным не только из-за аномально высоких температур, которые держались в этом регионе, но и из-за ясного неба, сообщает телеканал МИР24.

В последние месяцы в Гренландии зафиксировали рекордное количество безоблачных дней, из-за чего на поверхность попадало больше солнечного света. Кроме того, сократились снегопады. Все это негативно сказалось на состоянии ледников. Ученые установили, что причиной длительного антициклона стали колебания воздушных потоков в атмосфере.

В декабре 2019 года исследователи сообщили, что скорость потери гренландского льда возросла в семь раз по сравнению с 1990 годами. Как показали последующие расчеты, таяние 600 млрд т льда всего за два месяца повысило уровень Мирового океана на 2,2 мм.

Ученые отметили, что существующие климатические модели не учитывают влияние струйных воздушных потоков. Между тем они оказывают значительное влияние на погодные явления. Так, именно благодаря им в Европу летом 2019 года пришла аномальная жара.

Ранее специалисты сообщили, что начал таять самый глубокий в мире ледяной каньон - Денман в Восточной Антарктиде. Долгое время этот регион практически не был затронут потеплением.-0-