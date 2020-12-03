Греция до 14 декабря продлевает карантин

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Греции из-за множества новых случаев коронавируса продлило карантин в стране до 6.00 14 декабря, сообщает греческая газета Ekathimerini.

Это второе продление ограничительных мер, действие которых должно было закончиться 30 ноября.

"По последним данным, наблюдается стабилизация или даже сокращение числа новых инфекций, что, однако, происходит медленнее, чем ожидалось. На национальном уровне мы видим больше выписок, чем госпитализаций пациентов. Однако многие больницы на севере Греции все еще испытывают сильное напряжение. Поэтому очевидно, что постепенное восстановление экономической и социальной активности откладывается", - заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас.

При этом с 7 декабря откроются магазины, торгующие сезонными товарами, также в супермаркетах будет разрешено продавать праздничные изделия.-0-