Греция готова открыть границы для туристов с 15 июня

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безопасность туристов является первоочередной задачей для Греции, поскольку страна открывает свои аэропорты для зарубежных гостей. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время посещения популярного для отдыха острова Санторини, сообщает Reuters.

Международные рейсы в основные аэропорты страны и из них возобновятся 15 июня после почти трехмесячной блокировки.

"Греция готова приветствовать туристов этим летом, ставя их безопасность и здоровье в число приоритетов", - сказал Кириакос Мицотакис.

Страна проведет тестирование на коронавирусную инфекцию всех прибывающих из аэропортов, которые Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) считает опасными в плане COVID-19.

Ограничения, введенные в марте, обернулись тем, что бизнес и туризм практически остановились. Греция ожидает возможного сокращения экономики в этом году на 13%.

В 2019 году Грецию посетили около 33 млн туристов, они принесли доход в 19 млрд евро.-0-