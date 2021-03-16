Греция готовится в апреле открыть туристический сезон

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Греции готовятся открыть новый туристический сезон, даже если на уровне Евросоюза не будет оказано достаточной поддержки или одобрения, сообщает Euronews.

Уже в апреле страна начнет без карантина принимать жителей Великобритании, Израиля и нескольких стран ЕС, где вакцинация идет высокими темпами. С 14 мая список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Грецию, планируется расширить.

В Министерстве туризма Греции сообщили, что для въезда в страну необязательно делать прививку от коронавируса. Туристам нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Также на границе будут проводить выборочные проверки. Для иностранных граждан, у которых выявят коронавирус на территории Греции, подготовлены отели-изоляторы.

Афины также призывают Брюссель как можно скорее ввести в действие единый "прививочный паспорт". Греция была в числе стран-инициаторов этой идеи.

Работники туриндустрии Греции заявляют, что полностью готовы выполнить санитарные требования в связи с пандемией. Власти сообщают, что если приток туристов достигнет хотя бы половины доковидного уровня, это поможет смягчить экономический урон.-0-