Греция и Израиль подписали соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греция и Израиль подписали соглашение, которое позволит гражданам, вакцинированным против коронавируса, свободно передвигаться между двумя странами, сообщает Politico.

Новое соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации было подписано во время визита главы правительства Греции Кириакоса Мицотакиса в Иерусалим, во время которого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что документ позволит путешествовать "без каких-либо ограничений".

"Я надеюсь, что то, что мы будем делать с Израилем, будет пробой того, что мы сможем сделать с другими странами", - сказал Кириакос Мицотакис.

В воскресенье греческое правительство продлило ограничения на все международные поездки. Все прибывшие должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до полета, и пройти карантин в течение семи дней.-0-