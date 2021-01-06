Греция начнет массовую вакцинацию населения от коронавируса 20 января

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции начнется с 20 января. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, сообщает греческая газета Ekathimerini.

Первыми прививки смогут сделать пожилые люди в возрасте от 85 лет.

С 11 января будет открыта онлайн-платформа для обязательной электронной регистрации на прививку. "Всем гражданам необходимо зарегистрироваться для получения электронных рецептов и уведомлений о приемах", - сказал Кириакос Мицотакис, добавив, что ежедневно в стране вакцинируются около 5 тыс. человек.

По данным на вечер 5 января, в Греции вакцинировано около 16 365 человек, текущий запас прививок от коронавируса - 150 850 доз.-0-