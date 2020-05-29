Греция начнет принимать туристов с 15 июня

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греция объявила об открытии туристического сезона с 15 июня, передает Greek Reporter.

В пятницу, 29 мая, Министерство туризма Греции объявило список стран, граждане которых смогут приехать в качестве туристов. В перечень вошли государства, считающиеся относительно безопасными с точки зрения эпидемиологической ситуации. Таким критериям соответствуют Албания, Австралия, Австрия, Болгария, Китай, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Израиль, Япония, Латвия, Ливан, Литва, Мальта, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Республика Корея, Швейцария.

Правительство Греции в будущем планирует рассмотреть вопрос об отмене запрета на въезд и для граждан других государств. Приведенный список может быть дополнен после 1 июля.-0-