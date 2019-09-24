Греция откажется от одноразовых пластиковых изделий с 2021 года

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греция планирует отказаться от использования одноразовых пластиковых изделий с 2021 года. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис на саммите по климату в штаб-квартире ООН, сообщает греческая газета Kathimerini .

Правительство, по словам премьер-министра, планирует принять "новую национальную энергетическую и климатическую стратегию до конца года, предусматривающую отказ от пластиковых изделий с 2021 года, а также закрыть все электростанции, работающие на лигните, к 2028 году".

Глава греческого правительства заявил, что Афины поддерживают долгосрочную политику ЕС по предотвращению глобального потепления и приверженность нормам Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов. "Изменение климата будет препятствовать нашему экономическому росту и благосостоянию греческого народа, поскольку оно негативно скажется на таких секторах экономики, как сельское хозяйство и туризм", - отметил Кириакос Мицотакис.

Премьер-министр также объявил о намерении Греции созвать в следующем году в Афинах встречу высокого уровня для принятия декларации о защите культурного и природного наследия от последствий изменения климата.

23 сентября в Нью-Йорке открылся саммит ООН по мерам в области изменения климата. В нем участвуют мировые лидеры, члены правительств, финансовых кругов, представители бизнеса, средства массовой информации. На саммите обсуждается борьба с глобальным потеплением.-0-