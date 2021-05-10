Греция открыла пляжи для посещения на особых условиях

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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греция открыла свои пляжи на фоне ослабления коронавирусных ограничений в рамках подготовки к возвращению иностранных туристов на следующей неделе, сообщает Reuters.
В соответствии с действующими мерами, менеджеры пляжных зон должны будут разместить зонтики на расстоянии не менее четырех метров, проводить регулярную дезинфекцию и проверять сотрудников пляжных баров и другой персонал на COVID-19.
Музеи откроются на следующей неделе до отмены ограничений на поездки для вакцинированных иностранных посетителей 15 мая.-0-