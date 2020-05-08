Греция предлагает создать "безопасный коридор" между странами, справившимися с COVID-19

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греция инициирует создание "безопасного коридора", который позволит путешествовать между странами, успешно справившимися с пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает издание Greek City Times.

Мицотакис выдвинул это предложение во время видеоконференции 7 мая с главами правительств Австрии, Дании, Норвегии, Израиля, Сингапура, Чехии и Австралии.

Среди других обсуждаемых тем были планы и стратегии стран по восстановлению экономик, постепенному возобновлению работы бизнеса, открытию школ. Особое внимание уделялось туризму, поскольку многие страны уже открывают или рассматривают возможность открытия границ для соседних государств.-0-