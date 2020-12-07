Греция продлила локдаун до 7 января

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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греция для сдерживания распространения коронавируса продлила локдаун до 7 января, сообщает газета Ekathimerini.
Ограничения в первую очередь касаются действия ночного комендантского часа и запрета на выезд за пределы префектур. Также останутся закрытыми школы, рестораны, бары, корты и горнолыжные курорты.
По словам пресс-секретаря правительства Стелиоса Петсаса, в скором времени власти объявят о дополнительных ограничительных мерах в отношении церквей, парикмахерских и магазинов.
Ранее сообщалось, что правительство Греции из-за увеличения количества новых случаев заражения коронавирусом продлило карантин в стране до 14 декабря.-0-