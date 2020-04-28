Греция с 4 мая снимает некоторые ограничения, введенные из-за пандемии

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на передвижение граждан пешком и на транспорте, введенные в Греции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, снимаются с 4 мая. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации, информирует ТАСС.

План поэтапного снятия ограничений рассчитан на 2 месяца.

"Следуя рекомендациям Научного комитета, я сегодня могу объявить основные этапы безопасного перехода к новой повседневной реальности: со следующего понедельника, 4 мая, будут сняты ограничения на передвижение граждан. Другими словами, отменяется обязанность писать письменное заявление с целью выхода из дома или посылать соответствующее СМС-сообщение", - сказал премьер, сообщает ТАСС.

Он заметил, что ограничения на выезд за пределы района проживания продлятся еще не менее двух недель.

Сообщается, что индивидуальные виды спорта будут разрешены на открытом воздухе и на море, но организованные пляжи будут пока закрыты.

С 4 мая откроются некоторые магазины - книжные, магазины электронных и спортивных товаров, СТО. Парикмахерские будут обслуживать клиентов по предварительной записи. Объекты торговли возобновят работу с 11 мая, кроме крупных торговых центров. Они откроются 1 июня.-0-