Греция ввела дополнительный сбор с иностранных туристов

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греция начала собирать 20 евро дополнительно с иностранных туристов за медуслуги, которые получают приезжие. Об этом сообщает Greek Reporter.

Плата вводится впервые - ранее туристы не платили за медицинское обслуживание в Греции, за исключением госпитализации.

Минздрав установил плату в 20 евро с тех, кто обращается в медицинские центры, региональные поликлиники и больницы.

Дополнительные сборы будут взиматься и с тех, кто нуждается в анализах крови и других обследованиях по тарифам, установленным национальной системой здравоохранения Греции. Новые сборы распространяются и на тех, кто живет в Греции, но считается "непостоянным" резидентом страны.-0-