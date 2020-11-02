Греция вводит карантин и приостанавливает полеты в северных регионах

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греция для сдерживания роста случаев COVID-19 с 2 ноября вводит двухнедельный карантин в северных регионах Салоники и Серрес. Об этом заявил представитель правительства Стелиос Петсас, сообщает Reuters.

В Греции зарегистрировано меньше случаев коронавирусной инфекции, чем в большинстве стран Европы, но с начала октября в стране наблюдается значительный рост числа заражений.

Последние ограничительные меры включают приостановку рейсов в Салоники и Серрес в течение двух недель, а также введение комендантского часа и закрытие ресторанов и баров в наиболее густонаселенных районах сроком на один месяц.

В Греции 2 ноября зарегистрировано 1678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в результате общее число случаев в стране с февраля достигло 40 929. От COVID-19 умерли 635 человек.-0-