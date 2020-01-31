Грету Тунберг вновь выдвигают на Нобелевскую премию мира

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведские парламентарии выдвинули 17-летнюю экоактивистку Грету Тунберг и климатическое движение "Пятницы ради будущего", которое она основала, на Нобелевскую премию мира 2020 года, сообщает Agence France-Presse.

"Грета Тунберг является экоактивисткой, и главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира, заключается в том, что, несмотря на свой юный возраст, она открывает политикам глаза на климатический кризис", - написали в письме в Нобелевский комитет представители шведской Левой партии Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг.

По мнению шведских парламентариев, климатический кризис может породить новые конфликты и, в конечном итоге, войну. "Поэтому действия по сокращению выбросов и соблюдению Парижского соглашения являются актом установления мира", - уверены они.

Парламентарии считают, что без движения "Пятницы ради будущего" и Греты Тунберг экологическим проблемам не уделялось бы сегодня столько внимания со стороны политиков.

В 2018 году Грета Тунберг начала проводить одиночные еженедельные акции протеста. Каждую пятницу она отправлялась к зданию парламента, держа в руках табличку с надписью "Школьная забастовка за климат". После этого ее примеру последовали многие молодые люди по всему миру. Грета Тунберг стала организовывать массовые манифестации молодежи в Брюсселе, Париже и других городах, к которым присоединились тысячи людей. 20 сентября 2019 года в глобальной климатической забастовке - крупнейшей за всю мировую историю - участвовали около 4 млн человек. 23 сентября 2019 года Грета Тунберг на климатическом саммите в ООН в Нью-Йорке осудила мировых лидеров за неспособность решить проблему изменения климата. На прошедшей в начале декабря в Мадриде конференции ООН по проблемам изменения климата (COP 25) Грета Тунберг снова раскритиковала мировые правительства за их бездействие и равнодушие.

В прошлом году за вклад в усиление деятельности по предотвращению климатических изменений Грета Тунберг получила премию The Right Livelyhood Award ("За правильный образ жизни"), которую называют альтернативной Нобелевской премией. Активистка также была номинирована на Нобелевскую премию мира.

В декабре 2019 года американский журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года.-0-