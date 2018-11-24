Гробницу XIII века до нашей эры обнаружили в Египте

24 ноября, Каир /БЕЛТА - ТАСС/. Археологи обнаружили в историческом регионе Аль-Барр аль-Гарби возле города Луксор на юге Египта гробницу времен фараонов XIX династии, относящуюся к XIII веку до нашей эры. Об этом сообщил министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

Раскопки вела экспедиция, работающая под патронажем Высшего совета по делам древностей Египта. В усыпальнице обнаружены два хорошо сохранившихся саркофага, в которых находятся мумии. Стены самого захоронения покрыты разноцветными фресками и иероглифическими письменами.

По словам министра, захоронение принадлежит одному из приближенных к древнеегипетским правителям лицу, имя которого транскрибируется как Фаорхатеп. Фараоны XIX династии находились у власти в Древнем Египте с 1292 по 1186 год до нашей эры.

Как отметил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей профессор Мустафа Вазири, помимо саркофагов с мумиями археологи обнаружили в том же захоронении более 1 тыс. фаянсовых ритуальных фигурок, несколько свитков папирусов и десятки других артефактов эпохи фараонов.-0-