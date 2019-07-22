Гроза в Индии унесла жизни более 30 человек

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Индии в штате Уттар-Прадеш во время муссонных ливней с грозами от ударов молнии погибли 32 человека и 13 пострадали, сообщает телеканал
Больше всего жертв в городах Канпур и Фатехпур, а также погибшие есть в Джханси, Джалауне, Газипур, Джанпур, Пратапгарх, Канпур, Читракут и округе Хамирпур.
Правительство штата объявило о выделении помощи семьям погибших и пострадавшим.-0-
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