5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская группа АВВА выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва. Об этом сообщается на сайте коллектива.

Альбом получил название Voyage. В него вошли десять новых треков, которые уже доступны на стримминговых сервисах.

ABBA анонсировала выход пластинки в сентябре. Тогда же группа уже представила две песни из него: I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.

Как сообщает издание "Новая газета", ABBA весной 2022 года планирует представить альбом на концерте. Для этого шведы откроют собственную арену в Лондоне. При этом на сцену выйдут не сами участники, а их "молодые" голограммы, получившие название "аббатары". Виртуальных музыкантов создал режиссер "Звездных войн" Джордж Лукас.

ABBA была основана в 1972 году. Последний альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году, после чего группа распалась после всего 10 лет существования. Voyage - ее девятый альбом. Сейчас музыкантам квартета от 71 до 76 лет.-0-