Группа туристов погибла при сходе лавины на Алтае

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. Погибли семь человек, двое выжили, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Сход лавины произошел еще 6 мая, но выжившие туристы только сегодня смогли сообщить о случившемся, добравшись до села Кош-Агач. В горах связи не было.

По данным экстренных служб, перед выходом на маршрут группа зарегистрировалась в подразделении МЧС.

Ребята прибыли на Алтай из Новосибирска. Как отметил ТАСС источник в правоохранительных органах, в числе погибших - руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов.

На месте происшествия проведут поисковые работы.-0-