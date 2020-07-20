Группа вооруженных людей напала на армейский конвой в Мексике

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа вооруженных гражданских лиц на 15 автомобилях 19 июля напала на армейский конвой в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Televisa.

Нападение произошло в муниципалитете Мигель-Алеман, который граничит с США. В результате перестрелки военнослужащие ответным огнем уничтожили двух участников атаки, при этом один солдат получил ранения. Также военные изъяли шесть автомобилей, в том числе один бронированный, а также несколько единиц огнестрельного оружия, включая крупнокалиберную снайперскую винтовку.

Власти Мексики предполагают, что в нападении участвовали члены наркокартеля "Гольфо". В начале июля военные ликвидировали 12 боевиков другого организованного преступного сообщества (ОПС) в районе города Нуэво-Ларедо на границе с США в этом же регионе.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на прошлой неделе заявил, что его правительство не будет вести переговоры с ОПС и не пойдет им на уступки. В конце апреля он назвал ситуацию в сфере безопасности крайне тяжелой, подчеркнув, что правительство активно работает над тем, чтобы изменить ее к лучшему.

За первую половину 2020 года жертвами насилия в Мексике стали не менее 14,6 тыс. человек.-0-