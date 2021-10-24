Груз химикатов горит у берегов Канады

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Канады загорелся контейнеровоз с грузом химикатов. Огонь охватил более десяти контейнеров. Само судно не пострадало. 16 человек эвакуированы, еще пятеро остаются на борту. Сейчас контейнеровоз стоит на якоре, передает "МИР24".

На борту находится более 52 т химических веществ, которые представляют опасность для окружающей среды. Вокруг судна создана аварийная зона. Мореплавателям рекомендовано обходить этот район.

Ранее во время шторма 40 контейнеров с этого же судна упали за борт. Береговая охрана ведет их поиски.-0-