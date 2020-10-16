Грузия из-за пандемии потеряла $2 млрд доходов от туризма

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Грузии опубликовал ежемесячный макроэкономический обзор. Об этом сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

Согласно документу, по сравнению с сентябрем 2019 года доходы от туризма в сентябре 2020-го снизились на 95,1%. В прошлом месяце Грузия получила от международных путешественников $15,7 млн по сравнению с $318 млн в сентябре 2019 года.

Падение доходов от международных поездок в Грузию началось в феврале. Затем поступление в бюджет доходов от туризма практически полностью прекратилось в связи с закрытием границ страны из-за пандемии коронавируса в марте. Несмотря на обещание правительства открыть границы страны для международных туристов с 1 июля, Грузия по-прежнему практически полностью закрыта.

Общая выручка от туризма в январе-сентябре 2020 года составила $499 млн. При этом за аналогичный период 2019 года Грузия получила от туризма более $2,5 млрд.

По состоянию на 16 октября общее количество лабораторно подтвержденных фактов COVID-19 в Грузии составляет 15 327, выздоровели 7613 человек. В стационарах под наблюдением врачей сейчас находятся 836 больных. За минувшие сутки в Грузии скончались 11 человек, которые ранее заразились коронавирусом COVID-19, - это рекордное число с момента начала эпидемии. Общее число умерших пациентов с коронавирусом составляет 124.-0-