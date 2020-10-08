Грузия изменила правила самоизоляции и карантина

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Грузии приняло новое постановление, согласно которому находящиеся в близком контакте с инфицированным лица должны незамедлительно перейти в самоизоляцию или карантин без прохождения теста на COVID-19. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

На сегодняшний день в Грузии количество бессимптомных пациентов колеблется от 30% до 40%. Амиран Гамкрелидзе уточнил, что бессимптомные пациенты спустя 12 дней карантина и самоизоляции смогут вернуться к обычному образу жизни, при этом также не будут проходить тест. В том случае если за время изоляции у таких людей возникнут какие-нибудь симптомы, они должны сообщить об этом врачу, и им проведут ПЦР-тест. Если результат будет положительным, за пациентом будут следить согласно разработанному протоколу на дому или в стационаре.

Помимо этого, меняются правила карантина для въезжающих в Грузию граждан. Приехавших из-за границы по-прежнему будут помещать в карантин, однако на восьмой день им проведут не лабораторный ПЦР-тест, а экспресс-тест высокого качества, основанный на антигене. В том случае если тест будет отрицательным, они смогут выйти из карантина. Если результат теста вызовет подозрения, проведут лабораторный ПЦР-тест. "Все это делается, чтобы люди напрасно не задерживались в карантине или самоизоляции", - отмечает Гамкрелидзе.

По последним данным, в Грузии выявлены свыше 9,7 тыс. зараженных COVID-19, с момента вспышки скончались 62 больных.-0-