Грузия ослабила карантин и начала марафон вакцинации против COVID-19

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии с 6 октября отменены несколько действующих ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, а с 15 октября начнется марафон вакцинации против COVID-19, сообщает информационный портал "Новости-Грузия".

С 6 октября рестораны и кафе в Грузии смогут работать до 23.00 (с 25 августа объекты общественного питания работали только до 22.00). Также в Грузии полностью отменили запрет на проведение концертов и фестивалей. Смягчение ограничений связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации.

Работа кафе, ресторанов и других объектов общественного питания в Грузии была полностью запрещена во время второй волны коронавируса с 28 ноября 2020 года. Затем ограничения поэтапно отменялись.

По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, марафоны вакцинации против COVID-19 начнутся в стране с 15 октября и будут продолжаться в течение трех месяцев.

По состоянию на 5 октября, в Грузии сделали 1 826 786 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 835 645 человек, что составляет 29,3% всего взрослого населения страны.

В последнее время темпы вакцинации заметно снизились: сейчас за сутки в стране в среднем проводят 8-10 тыс. прививок.-0-