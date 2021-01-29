Грузия открывает границы для привитых от COVID-19 иностранцев

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия с 1 февраля разрешит посещение страны всем иностранцам, которые сделают прививку от коронавируса любой вакциной, сообщает информационное агентство GHN.

Теперь человек, прошедший полный курс вакцинации любой вакциной беспрепятственно сможет въезжать в Грузию.

"Предоставив документ, подтверждающий полный курс вакцинации любого типа на границе, граждане всех стран смогут безоговорочно въехать в Грузию", - заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

В страну также смогут попасть невакцинированные граждане из стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Для этого им необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии они будут обязаны пройти повторное тестирование.

Регулярное авиасообщение в Грузии, прерванное в марте 2020 года, будет восстановлено с 1 февраля.-0-