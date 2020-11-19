Грузия отложила возобновление регулярного авиасообщения до 1 января

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия продлила до 1 января 2021 года запрет на международное регулярное авиасообщение. Соответствующее извещение распространило Агентство гражданской авиации Грузии, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

"Ограничения на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлены и будут действовать до 31 декабря 2020 года включительно", - говорится в сообщении Агентства. Решение было принято после очередной переоценки ситуации с распространением коронавируса в мире.

В то же время Агентство отмечает, что ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые выполняются или планируются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана. Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.

Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Правительство вначале обещало начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается до 1 августа. Позже этот срок был продлен до 1 сентября, затем до 1 октября и 1 ноября.

Причиной переноса открытия полетов правительство называет угрозу распространения коронавируса и заботу о здоровье граждан.

С августа возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще в 12 городов. Однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса запланированные авиарейсы отменить или отложить на определенное время пришлось как грузинским, так и зарубежным авиакомпаниям.

Black Sea Press сообщает также, что правительство Грузии изменило правило прохождения обязательного карантина. Теперь часть иностранцев и граждан Грузии больше не будут автоматически помещаться в гостиничный карантин после приезда в страну. Согласно новым правилам, гражданам Грузии, прибывающим из 13 европейских стран, и членам их семей не придется проходить карантин по приезде в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов. Речь идет о приезжих из Испании, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Греции, Швеции, Хорватии, Италии, Кипра, Словении и Исландии.

Граждане Грузии и члены их семей при наличии теста на коронавирус должны пробыть в самоизоляции 8 дней. Если теста нет, то придется пробыть весь срок в гостиничном карантине. То же самое касается и граждан вышеуказанных 13 стран и имеющих вид на жительство в этих странах, но только если они прибудут из этих стран воздушным путем. А вот иностранным студентам карантин понадобится даже при обязательном наличии тестирования на коронавирус.

Общее число зараженных коронавирусом в Грузии превысило 93 тыс., с момента вспышки скончались 853 человека.-0-