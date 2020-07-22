Грузия продлила запрет на международное авиасообщение до 31 августа

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии продлило запрет на международное авиасообщение до 31 августа, сообщает грузинское информагентство GHN.

Ограничения на регулярные международные воздушные перевозки продлеваются с 31 июля до 31 августа включительно. Вместе с тем сделано исключение для авиарейсов между Тбилиси и аэропортами в Мюнхене, Париже и Риге. По данным направлениям самолеты будут летать.

В марте Грузия ввела запрет на международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса и закрыла границы для иностранных граждан. В июле правительство страны намеревалось начать поэтапное открытие воздушного пространства, чтобы помочь туристической сфере, которая наиболее пострадала в период пандемии COVID-19. Однако в итоге Грузия в пятый раз отложила открытие международных авиаперевозок.-0-