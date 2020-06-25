Грузия с 1 июля будет принимать туристов из стран с низким уровнем распространения коронавируса

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия откроет границы с 1 июля, однако будет принимать туристов только из стран с низким уровнем распространения коронавируса. Об этом заявила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния, сообщает информационное агентство NEWSGEORGIA.

В ближайшие дни власти должны представить список "зеленых стран", то есть безопасных с эпидемиологической точки зрения. Как ожидается, въезд в Грузию разрешат путешественникам из Германии, Чехии, Австрии, стран Балтии. Скорее всего, Россия, Турция, Армения и еще несколько стран, из которых Грузия обычно принимает большое количество туристов, в этот перечень не попадут.

По словам Тамар Габунии, аналогичную стратегию выбрали власти Евросоюза. Как известно, ЕС рассматривает возможность временного отказа во въезде на свою территорию гражданам ряда стран в связи с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса.

Грузия, в которой первый случай COVID-19 был зафиксирован 26 февраля, стала одним из первых государств, принявших строгие превентивные меры против вируса. Это позволило ей достаточно быстро справиться с первой волной эпидемии. В стране самый низкий показатель смертности среди пациентов с COVID-19. По данным на 25 июня, в Грузии зафиксировано 914 случаев коронавируса, умерли 14 человек, выздоровел 771 человек, 129 больных продолжают лечение.-0-