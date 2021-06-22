Грузия с 1 июля отменяет комендантский час

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии с 1 июля будет снято ограничение на передвижение в ночное время, сообщает грузинское информагентство GHN.

Комендантский час был введен в стране 28 ноября 2020 года в связи с пандемией коронавируса. С 21.00 до 5.00 населению запрещалось находиться в общественных местах, а также передвигаться пешком или на транспорте.

Премьер-министр Грузии сегодня сообщил, что с 22 июня в стране снимается еще одно ограничение - обязательное ношение масок на открытом воздухе. Однако в транспорте и в закрытых помещениях люди по-прежнему должны будут использовать маски.

За минувшие сутки в Грузии было выявлено 914 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека скончались. С начала пандемии в стране заболели 360 055 человек, из них 5199 умерли.-0-