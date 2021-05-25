Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Грузии приняли решение с 1 июня открыть сухопутные границы для путешественников, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, сообщает грузинское информагентство GHN.

По данным Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, сухопутную границу с Грузией можно будет пересечь при наличии сертификата о вакцинации и отрицательного теста на CОVID-19. Путешественникам также рекомендуется иметь при себе медицинскую страховку.

За минувшие сутки в стране выявили 1354 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных с начала пандемии COVID-19 составляет 339 315 человек. За минувшие сутки от коронавируса скончались 15 человек, с начала пандемии зафиксировано 4654 летальных исхода.-0-