Грузия с 22 мая отменяет режим ЧП

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайного положения на территории всей Грузии будет отменен 22 мая. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Георгий Гахария, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

Как сообщалось, для предотвращения распространения коронавируса в Грузии 21 марта был объявлен режим ЧП сроком на месяц. Позже срок действия чрезвычайного положения продлили до 22 мая. "После глубокого анализа эпидемиологической ситуации правительство Грузии приняло решение не обращаться к президенту и парламенту о продлении чрезвычайного положения", - заявил 15 мая Георгий Гахария. Также он добавил, что отмена режима ЧП не будет означать снятия абсолютно всех ограничений. По словам премьера, часть запретов продолжит действовать и после 22 мая, чтобы сохранить высокий уровень контроля рисков.

"Одновременно мы обратимся к парламенту, чтобы начать обсуждение тех законодательных ограничений, которые позволяют управлять эпидемией и рисками без объявления чрезвычайного положения", - подчеркнул Георгий Гахария.

С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации правительство Грузии уже начало снимать ограничения, установленные для предотвращения распространения коронавируса. С 27 апреля в Грузии разрешено передвигаться на легковых автомобилях и такси, начали работу интернет-магазины, разрешена доставка любого товара и работа аграрных рынков открытого типа. С 5 мая вернулись к работе строительные компании, открылись автомастерские и автомойки. С 11 мая возобновлена работа всех видов производства, а также объектов розничной и оптовой торговли, у которых есть вход с улицы. Ограничения по-прежнему остаются в силе для магазинов обуви и одежды, а также для крупных торговых центров. С 18 мая в Грузии возобновят работу салоны, будут разрешены собрания до 10 человек. Ожидается, что с 15 июня восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы.

При этом пока неизвестно, когда возобновит работу общественный транспорт Грузии. Также не анонсирована дата возобновления междугородних авто- и железнодорожных пассажирских перевозок.

По последним данным, в Грузии подтвержден 671 случай COVID-19, с момента вспышки скончались 12 человек.-0-