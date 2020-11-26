Грузия с 28 ноября ужесточает карантинные меры в связи с COVID-19

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Грузии в связи с эпидемиологической ситуацией приняло решение с 28 ноября ужесточить карантинные меры в стране, сообщает грузинское информагентство GHN.

В частности, с 28 ноября по 31 января вводится запрет на передвижение людей с 21.00 до 5.00 как пешком, так и на транспорте. Исключение составляют канун Нового года - 31 декабря и канун Рождества - 6 января. Останавливаются регулярные междугородние перевозки пассажиров, в том числе железнодорожным транспортом, автобусами и маршрутными такси.

Рестораны и другие объекты питания полностью переходят на режим доставки пищи.

Проведение конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий будет разрешено только в онлайн-формате.

Школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения полностью переводятся на дистанционный режим обучения. Прекращают работу частные и государственные детские сады.

При этом на время новогодних праздников некоторые ограничения будут сняты. Так, с 24 декабря по 2 января будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки. В этот период также будет восстановлена работа городского и междугороднего транспорта.

На прошлой неделе Грузия заняла первое место в мире по количеству случаев коронавируса на 100 тыс. населения - 2807 инфицированных. По показателю смертности на 100 тыс. жителей Грузия заняла 13-е место в мире.

Впервые коронавирус был зафиксирован в стране 26 февраля. С тех пор лабораторно подтверждено 118 690 случаев инфицирования, скончались 1124 человека.-0-