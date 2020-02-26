Грузия сообщила о первом случае заражения коронавирусом

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии диагностирован первый случай заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Екатерину Тикарадзе.

Заболевший - гражданин Грузии. Он приехал в страну из Ирана через Азербайджан. Сейчас заразившийся находится в инфекционной больнице.

На фоне этой ситуации правительство Грузии решило ограничить на две недели воздушное и сухопутное сообщение с Ираном. О принятом решении уже проинформировали иранскую сторону.

Ранее Минздрав и Минспорт рекомендовали белорусам по возможности воздержаться от посещения Китая, Италии, Республики Корея и Ирана.-0