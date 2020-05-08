Грузия создаст для туристов "зеленые зоны", защищенные от коронавируса

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия планирует принимать туристов в "зеленых зонах", где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге 7 мая заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, сообщает грузинское информагентство

Black Sea Press.

"Что касается "зеленых зон" - это отдельный проект, концепт которого - привнести дополнительные акценты на зоны в масштабах всей страны, которые полностью защищены от COVID-19. Такой опыт уже есть у большинства наших гостиниц. Это дает конкретные преимущества в международных масштабах", - сказала Мариам Квривишвили.

Одной из первых "зеленых зон" может стать Аджария. Эпидемия коронавируса не затронула высокогорные муниципалитеты региона. Глава туристического ведомства также напомнила, что гостиницы Аджарии были выделены под карантинные зоны. Квривишвили считает, что это помогло им внедрить серьезные стандарты безопасности, которые могут гарантировать путешественникам, что они не будут подвержены риску инфицирования во время отдыха.

Глава Национальной администрации туризма добавила, что в ближайшее время власти начнут приводить в порядок инфраструктуру горных и морских курортов.

Ранее правительство Грузии представило антикризисный план по запуску сферы туризма, работа которой уже два месяца полностью остановлена из-за пандемии. Ожидается, что с 15 июня откроется внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы.

В Грузии из-за пандемии коронавируса до 22 мая объявлено чрезвычайное положение. При этом с 21.00 до 6.00 действует комендантский час. С 18 марта Грузия закрыла границы для иностранцев, а с 21 марта прекратила авиасообщение по всем направлениям.-0-