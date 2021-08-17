Грузия вновь ввела обязательный масочный режим на улице 

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии вновь вводится обязательное ношение масок на улице, сообщает информагентство GHN.





Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что это решение принято на фоне роста случаев заболеваемости коронавирусом в стране. "С сегодняшнего дня в обязательном порядке нужно использовать маску в помещении и на открытом воздухе, что, по нашему мнению, с учетом нынешней ситуации станет одним из наиболее важных и эффективных средств, позволяющих преодолеть четвертую волну коронавируса", - сказала Екатерина Тикарадзе.





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С начала пандемии в Грузии было выявлено 490 462 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, 6483 человека умерли.-0-