27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В следующем году грузооборот Клайпедского порта может снизиться на 30-40% из-за санкций Китая. Об этом заявил президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотас Шилейка, сообщает RuBaltic со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

По его словам, портовые компании делают все возможное, чтобы как-то компенсировать свои убытки, но, учитывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию, это непросто.

"Был новый проект - направить некоторый поток контейнеров, который сейчас идет из Китая в Калининградскую область, в Клайпедский порт, но из-за трений с Китаем этого не произошло. В любом случае мы видим, что некоторые клиенты начинают избегать Клайпедский порт", - сказал Вайдотас Шилейка.

Он добавил, что из-за возможных санкций со стороны КНР некоторые компании стали направлять свои грузы через порты Латвии или Польши.

Ранее глава Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс заявил, что если Китай введет санкции против Литвы, потери литовской промышленности за год могут составить до 5 млрд евро.-0-