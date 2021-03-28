Грузовик Evergreen перекрыл дорогу в Китае, повторив ЧП в Суэцком канале

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик фирмы Ever Given заблокировал движение на скоростной автомагистрали в китайском Нанкине, сообщает МИР 24.

В пользу того, что авария на трассе стала спланированной акцией, говорит тот факт, что фура, как и судно, отклонилась от курса вправо. Кроме того, она точно так же остановилась под углом примерно 45 градусов. В результате на дороге образовалась огромная пробка.

Гигантский контейнеровоз Ever Given застрял в Суэцком канале по пути из Китая в Европу 23 марта. Он направлялся из Китая в Нидерланды. Накануне после извлечения 20 тысяч тонн грунта морского гиганта все же удалось сдвинуть с места. -0-