Грузовик упал с обрыва в Грузии

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик "КамАЗ", перевозивший 12 человек в высокогорной Грузии, 27 июля упал с 400-метрового обрыва. Есть жертвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Машина ехала из села Земо Алвани в Омало.

На месте работают спасатели и бригады скорой помощи. Подробности станут известны позже.