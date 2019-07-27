Грузовик упал с обрыва в Грузии

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик "КамАЗ", перевозивший 12 человек в высокогорной Грузии, 27 июля упал с 400-метрового обрыва. Есть жертвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Машина ехала из села Земо Алвани в Омало.
На месте работают спасатели и бригады скорой помощи. Подробности станут известны позже.
Ранее грузинская телекомпания
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