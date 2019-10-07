Грузовик въехал в стоящие автомобили в Германии

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик въехал в стоявшие на светофоре у железнодорожного вокзала легковые автомобили в немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен). Пострадали более 10 человек. Об этом сообщило в Twitter полицейское управление Западного Гессена.

Водитель задержан. Повреждены восемь автомобилей.

По информации Frankfurter Neue Presse , мужчина угнал грузовик и преднамеренно направил его в стоявшие легковушки. По данным издания, пострадали в общей сложности 16 человек.

Полиция Западного Гессена призвала в Twitter "воздержаться от спекуляций" на тему возможных мотивов злоумышленника.