Грузовик въехал в стоящие автомобили в Германии

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7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик въехал в стоявшие на светофоре у железнодорожного вокзала легковые автомобили в немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен). Пострадали более 10 человек. Об этом сообщило в
Водитель задержан. Повреждены восемь автомобилей.
По информации
Полиция Западного Гессена призвала в Twitter "воздержаться от спекуляций" на тему возможных мотивов злоумышленника.
"Мы публикуем то, что точно известно, а не то, что кто-то хочет услышать", - приводит агентство