Грузовик въехал в толпу в Малави: 19 человек погибли, 70 ранены

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На придорожном рынке в малавийском городе Нчеу грузовик въехал в толпу, 19 человек погибли и 70 пострадали, сообщает малавийская газета Malawi Nyasa Times .

Среди погибших - 13 женщин, двое мужчин и четверо детей.

По одной из версий, у грузовика во время движения отказали тормоза, после чего он съехал с трассы, столкнулся с толпой у рынка, а затем врезался в припаркованные микроавтобусы.

Министр внутренней безопасности Малави Николас Дауси, посетивший больницы, где находятся раненые, заявил, что это одна из самых страшных аварий в истории страны. Многие из пострадавших имеют серьезные травмы. Министр также рассказал, что число жертв может возрасти, поскольку спасательная операция на месте ДТП продолжается, некоторые раненые оказались зажатыми среди покореженных автомобилей, сообщает Синьхуа.

Проводится расследование, водитель грузовика задержан.-0-