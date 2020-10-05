Грузовик врезался в рынок на северо-западе Китая, есть погибшие

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек погибли и еще 14 получили ранения в результате ДТП с участием грузовика на сельскохозяйственной ярмарке в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщает Синьхуа.

Инцидент произошел утром 5 октября в уезде Миньсянь городского округа Динси. Грузовик врезался в ярмарочные павильоны, в результате чего погибли и пострадали работники и посетители рынка.

Раненые госпитализированы. Водитель грузовика задержан. Полиция начала расследование причин инцидента.-0-