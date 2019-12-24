Грузовое судно разбилось о скалы Сардинии в результате шторма

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный шторм прибил большой грузовой корабль Cdry Blue к скалам у острова Сардиния в Средиземном море, сообщает ВВС.

Итальянская береговая охрана для спасения экипажа направила вертолет, и все 12 членов экипажа были спасены. Пострадавших нет.

После спасения членов экипажа специалисты начали мониторинговую активность Cdry Blue для проверки устойчивости корабля и разливов углеводородов.

После улучшения погодных условий корабль длиной 108 м с помощью буксира планируют снять со скал и проверить на повреждения корпуса.-0-