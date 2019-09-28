Грузовое судно загорелось в порту в Республике Корея

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В порту Ульсан в Республике Корея от взрыва загорелось грузовое судно, на борту находились 25 иностранных граждан, сообщает информационное агентство Yonhap.

От пожара пострадали девять человек. Огонь распространился и на другой корабль. Все люди были спасены.

Судно перевозило нефтепродукты с Каймановых островов, проводится расследование.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-консула РФ в Пусане Евгения Евдокимова, среди находившихся на борту было десять россиян. Никто серьезно не пострадал. Некоторым членам экипажа оказали медпомощь на месте.

Отмечается, что на судне в момент происшествия не велось ни ремонтных, ни погрузочных работ. Вероятно, взрыв и последующее возгорание произошло из-за товаров в грузе.-0-