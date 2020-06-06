Грузовое судно затонуло у берегов Ирака – есть погибшие

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иранское грузовое судно затонуло у берегов Ирака. Об этом сообщила Организация портов и морского судоходства Ирана, передает Синьхуа.

"Судно, которое перевозило керамические и строительные материалы в Иракский порт Умм-Каср и во вторник покинуло Хоррамшехр (портовый город на юго-западе Ирана), затонуло вчера вечером в канале Хор Абдалл", -- сообщает 5 июня газета "Тегеран Таймс" со ссылкой на генерального директора Организации портов и морского судоходства провинции Бушер Нурола Асади.

В результате аварии погибли два члена экипажа, четверо были спасены, несколько пропали без вести.

Идут работы по поиску пропавших членов экипажа.-0-